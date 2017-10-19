Внешнеторговый оборот Китая превысил $3 трлн

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19.10.2017 04:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., объем внешней торговли Китая достиг 20,29 трлн юаней ($3,08 трлн). Это на 16,6% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

Так, за девять месяцев текущего года экспорт Поднебесной увеличился на 12,4% в годовом сопоставлении и достиг 11,16 трлн юаней, а импорт – на 22,3%, до 9,13 трлн юаней. Положительное сальдо внешней торговли страны составило 2,03 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем годом ранее.



В частности, китайский экспорта в страны Европейского Союза вырос на 16,4%, в США – на 18,7%, в Японию – на 14,9% относительно уровня за январь-сентябрь прошлого года.



На долю частных предприятий во внешней торговле Китая приходится 38,5%. За девять месяцев 2017 г. их общий внешнеторговый оборот увеличился на 17,8%.



Только за сентябрь текущего года внешняя торговля КНР достигла 2,46 трлн юаней с приростом на 13,6%. При этом экспорт увеличился на 9%, а импорт – на 19,5%. Положительное сальдо составило 193 млрд юаней. Это на 28% меньше, чем годом ранее.