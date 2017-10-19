Сентябрьский индекс потребительских цен в КНР вырос на 1,6%

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19.10.2017 10:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае вырос на 1,6% по сравнению с уровнем сентября 2016 г. Темпы роста показателя держались на 0,2% ниже, чем в августе текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

По итогам января-сентября текущего года, CPI вырос на 1,5% в годовом сопоставлении.



За девятый месяц 2017 г. цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В частности, мясная продукция подешевела на 7,5%, фрукты – на 3%, овощи – на 1%, а яйца подорожали на 3,7% в годовом сопоставлении.



По итогам сентября текущего года, цены на медицинские и оздоровительные услуги поднялись на 7,6%. Жилье подорожало на 2,8%, образовательные и культурно-развлекательные услуги – на 2,3%, бытовые товары и услуги – на 1,4%, одежда – на 1,3%, транспорт и связь – на 0,5%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-августа 2017 г., CPI в КНР вырос на 1,5% в годовом сопоставлении. В частности, в августе текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию выросли на 0,4%, на свежие овощи – на 9,7%, на яйца – на 4,3%, а на мясную продукцию упали на 8,4%.



За последний месяц лета медицинские и оздоровительные услуги в Поднебесной подорожали на 5,9%, жилье – на 2,7%, культурно-образовательные и развлекательные продукты и услуги – на 2,5%, другие товары и услуги – на 1,4%, одежда – на 1,3%, бытовые предметы и услуги – на 1,3%, транспорт и связь – на 0,7%.