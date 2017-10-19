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В Поднебесной увеличился индекс цен производителей
Новости дня

В Поднебесной увеличился индекс цен производителей

19.10.2017 12:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – В сентябре 2017 г. индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, в Китае вырос на 6,9% относительно уровня сентября 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За девятый месяц текущего года темпы роста PPI на 0,6% превысили августовские. По итогам января-сентября 2017 г., индекс увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.

Ранее сообщалось, что по итогам августа 2017 г. PPI в Китае вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Июльский индекс цен производителей в КНР вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. За январь-июль 2017 г. PPI повысился на 6,4% в годовом сопоставлении.

Напомним, то в сентябре 2017 г. индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос на 1,6% по сравнению с уровнем сентября 2016 г. Темпы роста показателя держались на 0,2% ниже, чем в августе текущего года. По итогам января-сентября текущего года, CPI вырос на 1,5% в годовом сопоставлении.

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