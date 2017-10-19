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На NEEQ дебютировали 28 китайских компаний
Новости дня

На NEEQ дебютировали 28 китайских компаний

19.10.2017 15:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – После недельных праздничных выходных в общей сложности 28 малых и средних предприятий дебютировали в Китайской общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ. Согласно данным NEEQ, после прихода новых компаний их общее число на площадке достигло 11608.



Оборот на этой площадке за неделю составил 3,14 млрд юаней ($476 млн). Это на 4,82 млрд юаней меньше, чем неделей ранее.

Напомним, что китайские рынки не работали в первую неделю октября в связи с выходными по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени.

Ранее сообщалось, что система NEEQ официально учреждена в январе 2013 г. Она дополняет существующие в стране биржи и рассматривается как простой финансовый канал с низкой себестоимостью и упрощенными листинговыми процедурами.

К концу июля 2017 г. в Реестре субъектов малого бизнеса Китая зарегистрировано 73,28 млн предприятий, включая 23,28 млн компаний и 50 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств. Малые и микропредприятия Поднебесной давно стали основной рыночной силой страны.

За январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.

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