На NEEQ дебютировали 28 китайских компаний

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19.10.2017 15:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – После недельных праздничных выходных в общей сложности 28 малых и средних предприятий дебютировали в Китайской общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ. Согласно данным NEEQ, после прихода новых компаний их общее число на площадке достигло 11608.

Оборот на этой площадке за неделю составил 3,14 млрд юаней ($476 млн). Это на 4,82 млрд юаней меньше, чем неделей ранее.



Напомним, что китайские рынки не работали в первую неделю октября в связи с выходными по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени.



Ранее сообщалось, что система NEEQ официально учреждена в январе 2013 г. Она дополняет существующие в стране биржи и рассматривается как простой финансовый канал с низкой себестоимостью и упрощенными листинговыми процедурами.



К концу июля 2017 г. в Реестре субъектов малого бизнеса Китая зарегистрировано 73,28 млн предприятий, включая 23,28 млн компаний и 50 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств. Малые и микропредприятия Поднебесной давно стали основной рыночной силой страны.



За январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.