Увеличились финансовые доходы Поднебесной

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20.10.2017 06:00

Пекин, 20 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. финансовые доходы Китая достигли 13,41 трлн юаней ($2 трлн). Это на 9,7% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

В частности, поступления от сбора налогов составили 11,31 трлн юаней. Они выросли на 12,1% в годовом сопоставлении.



За девять месяцев текущего года бюджетные расходы Поднебесной составили 15,19 трлн юаней. Это на 11,4% больше, чем годом ранее.



За апрель-июнь 2017 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г.



Напомним, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Поднебесной превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет страны составили более 1,52 трлн юаней. Они увеличились на 19,1% в годовом сопоставлении. Поступления в местные бюджеты Китая превысили 1,61 трлн юаней. Это на 11,1% больше, чем за первые три месяца прошлого года.