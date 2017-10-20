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Китай поставил в Бостон первые вагоны для метро
Новости дня

Китай поставил в Бостон первые вагоны для метро

20.10.2017 08:00

Пекин, 20 октября /ChinaPRO.ru/ – Первые вагоны для метрополитена Бостона (США), произведенные в Китае, направлены в указанный американский город. Вагоны сделаны на заводе в городе Чанчунь, административном центре северо-восточной китайской провинции Цзилинь.



Этот транспорт поступит в США до конца декабря 2017 г.

Чанчуньская компания по производству рельсовых пассажирских вагонов при Китайской локомотивостроительной корпорации (CRRC) заключила договор с Транспортным управлением залива Массачусетс (МВТА) в декабре 2014 г. В соответствии с документом, американская сторона планирует приобрести 284 составов метрополитена китайского производства.

Впервые китайский производитель вагонов выиграл тендер в США на производство составов для оранжевой и красной линий метрополитена Бостона в 2014 г. Часть вагонов выпустит сборочный завод CRRC, расположенный в Спрингфилде (Массачусетс, США). Производственный корпус китайской компании был построен там в 2015 г.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация CRRC ("Чжунго Чжунчэ") поставляет свою технику в 102 страны мира. Корпорация создала заводы по производству оборудования для рельсового транспорта в США, ЮАР, Турции, Малайзии, Индии и др. CRRC также учредила 75 представительств в 26 государствах.

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