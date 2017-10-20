В КНР проходят 20% почтовых операций мира

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20.10.2017 10:00

Пекин, 20 октября /ChinaPRO.ru/ – На долю Китая приходится приблизительно 20% от всех почтовых операций, совершаемых в мире, сообщило Государственное почтовое управление КНР.

Китайская отрасль экспресс-доставки на протяжении трех лет подряд сохраняет мировое лидерство по объему операций. В настоящее время в Поднебесной насчитывается 20 000 предприятий экспресс-доставки. В их деятельности заняты более 2 млн человек.



Средняя стоимость экспресс-доставки одной посылки в стране снизилась с 18,7 юаня в 2012 г. до 12,7 юаня в 2017 г. Благодаря экспресс-доставке годовой объем реализации сельхозпродукции в КНР превысил 100 млрд юаней, а объем розничной интернет-торговли – 4 трлн юаней.



Ранее сообщалось, что в течение последних трех лет китайская служба экспресс-доставки сохраняет мировое лидерство по объему операций. По итогам 2012-2016 гг., этот показатель вырос в 4,6 раза, а доходы от этих операций увеличились в 3,7 раза. Вклад китайской отрасли экспресс-доставки в прирост мирового объема операций в данной сфере достиг 40%.



Шесть китайских компаний экспресс-доставки, включая SF-Express и ZOT Express, вышли на биржу благодаря преобразованию в акционерные компании. Компания China Post числится в тройке мировых лидеров в почтовой отрасли.