В Китае построили и передали заказчику сверхглубинное судно

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20.10.2017 12:00

Пекин, 20 октября /ChinaPRO.ru/ – Первое построенное в Китае сверхглубинное судно подводного обеспечения Maersk Installer отправлено на экспорт. В городе Далянь, на территории северо-восточной китайской провинции Ляонин, судно было передано заказчику.

Судно построено компанией Dalian Zhongyuan Shipping Engineering, филиалом China Ocean Shipping Company. Заказ поступил от датского гиганта морских перевозок Maersk Supply Service. С помощью судна можно вести работы на глубине до 3000 м.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. общий объем морской промышленности Китая превысил в 7,05 трлн юаней ($1,02 трлн). Это на 6,8% больше, чем в 2015 г. На сектор морской промышленности приходится 9,5% внутреннего валового продукта (ВВП) Поднебесной.



Напомним, что в 2015 г. объем валовой продукции морской отрасли Китая превысил 6,46 трлн юаней ($978 млрд). На данный показатель приходилось 9,4% внутреннего валового продукта (ВВП) страны.



Рост морской отрасли в 2015 г. составил 7% относительно уровня 2014 г. В частности, морской туризм увеличился на 11,4% – до более чем 1,08 трлн юаней. Добавленная стоимость рыбных промыслов выросла на 2,75% – до 435,2 млрд юаней. А морская биофармацевтика поднялась на 16,3% – до 30,2 млрд юаней.



Китайские судостроительные компании заняли 50% мирового профильного рынка. Китайское судостроение вышло на первое место в мире, обогнав Японию и Южную Корею.