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Китайская экономика выросла на 6,9%
Новости дня

Китайская экономика выросла на 6,9%

20.10.2017 15:00

Пекин, 20 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В частности, рост ВВП за июль-сентябрь текущего года составил 6,8% в годовом сопоставлении.

В частности, валовая прибыль основных промышленных предприятий Поднебесной увеличилась на 6,7%. При этом темпы роста держались на 0,7% выше, чем в прошлом году.

За девять месяцев 2017 г. объем капиталовложений в основные фонды страны вырос на 7,5%. Темы роста этого показателя снизились на 0,7%.

Ранее сообщалось, что по данным Государственного статистического управления КНР, за первую половину 2017 г. китайская экономика выросла на 6,9%. Таким образом ВВП достиг приблизительно 38,15 трлн юаней ($5,6 трлн).

По прогнозу специалистов Государственного информационного центра Китая, во второй половине текущего года прирост ВВП страны составит 6,7% в годовом сопоставлении.

Экономический рост КНР находился в диапазоне от 6,7% до 7% на протяжении последних двух с половиной лет.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Поднебесной в 2017 г. в размере 6,7%, а в 2018 г. – 6,4%.

Китайское правительство планирует сохранить рост ВВП в этом году на уровне примерно 6,5%.

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