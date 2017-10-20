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20.10.2017 15:00

Пекин, 20 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, рост ВВП за июль-сентябрь текущего года составил 6,8% в годовом сопоставлении.



В частности, валовая прибыль основных промышленных предприятий Поднебесной увеличилась на 6,7%. При этом темпы роста держались на 0,7% выше, чем в прошлом году.



За девять месяцев 2017 г. объем капиталовложений в основные фонды страны вырос на 7,5%. Темы роста этого показателя снизились на 0,7%.



Ранее сообщалось, что по данным Государственного статистического управления КНР, за первую половину 2017 г. китайская экономика выросла на 6,9%. Таким образом ВВП достиг приблизительно 38,15 трлн юаней ($5,6 трлн).



По прогнозу специалистов Государственного информационного центра Китая, во второй половине текущего года прирост ВВП страны составит 6,7% в годовом сопоставлении.



Экономический рост КНР находился в диапазоне от 6,7% до 7% на протяжении последних двух с половиной лет.



В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Поднебесной в 2017 г. в размере 6,7%, а в 2018 г. – 6,4%.



Китайское правительство планирует сохранить рост ВВП в этом году на уровне примерно 6,5%.