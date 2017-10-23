Вклад экономики КНР в рост мирового ВВП составляет 30%

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23.10.2017 04:00

Пекин, 23 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам последних четырех лет, китайская экономика росла в среднем на 7,2% в год. Ее ежегодный вклад в рост мировой экономики превысил 30%. Таковы данные Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

По предварительным оценкам, в 2017 г. объем внутреннего валового продукта (ВВП) Китая превысит 80 трлн юаней ($12,12 трлн). Это примерно на 6,5% больше, чем в 2016 г.



За последние четыре года более 55 млн китайцев избавились от нищеты. За этого год в стране станет на 10 млн бедных меньше.



Напомним, что по итогам прошлого года, 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Поднебесной избавились от нищеты. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.



Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.



В прошлом году из центрального бюджета Китая на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г. На эту сумму приходится 41,9% от всех бюджетных средств, направленных на борьбу с бедностью.



В конце 2015 г. в указанных регионах проживали 18,13 млн бедных сельских жителей, что соответствует 32,5% всех бедных жителей страны.