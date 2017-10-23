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Китайская Huawei увеличила свои доходы на 30%
Новости дня

Китайская Huawei увеличила свои доходы на 30%

23.10.2017 10:00

Пекин, 23 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. китайская компания Huawei поставила на рынок 112 млн мобильных телефонов. Это на 19% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Таким образом доходы компании выросли более чем на 30% в годовом сопоставлении, сообщили представители Huawei.



Сейчас в мире насчитывается 42 300 магазинов розничной продажи продукции Huawei. Это на 19% больше, чем по итогам января-сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. одно из трех подразделений известной китайской компании Huawei – Huawei Consumer Business Group – поставило на отечественный и зарубежный рынки в общей сложности 73,01 млн смартфонов. Это на 20,6% больше, чем за январь-июнь 2016 г. За первую половину текущего года общемировые поставки смартфонов увеличились лишь 3%.

По итогам шести месяцев 2017 г., объем операционных доходов Huawei Consumer Business Group достиг 105,4 млрд юаней ($1,52 млрд). Он увеличился на 36,2%.

За январь-июнь текущего года общий объем поставок смартфонов Huawei в Европе вырос на 18%, в регионе Большого Китая – на 24%, а в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Японии и Республике Корея – более чем на 45%.

В настоящее время Huawei занимает 49 позицию в рейтинге BrandZ "100 наиболее дорогих брендов мира" и 88 в списке самых дорогих брендов мира от Forbes.

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