СOMAC передала заказчику первый самолет ARJ21-700

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23.10.2017 15:00

Пекин, 23 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) передала заказчику – авиакомпании "Чэнду эйрлайнс" – первый с начала серийного производства самолет ARJ21-700. Таким образом, авиапарк авиакомпании пополнился третьим самолетом ARJ21-700.

В июле 2017 г. Государственное управление гражданской авиации Китая выдало COMAC лицензию на производство ARJ21-700, который является первым китайским региональным пассажирским реактивным самолетом.



Сейчас на предприятиях СОМАС проводятся генеральная сборка и тестирование шести самолетов ARJ21-700. Как ожидается, не менее пяти лайнеров поступят в распоряжение заказчиков до конца текущего года.



Первые два самолета ARJ21-700 получила "Чэнду эйрлайнс" в 2015 г. Эти лайнеры уже перевезли более 20 000 пассажиров по маршруту Шанхай – Чэнду.



Всего сейчас COMAC получила от 20 клиентов заказы на 433 модели ARJ21-700.



Напомним, что к 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании. В то же время объем мирового спроса на пассажирские лайнеры составит 36 770 единиц. Их стоимость достигнет $5,2 трлн. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.