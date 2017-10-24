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В Китае построят коммерческие подвесные железные дороги
Новости дня

В Китае построят коммерческие подвесные железные дороги

24.10.2017 04:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – В Китае планируется построить коммерческие подвесные железнодорожные линии с использованием поездов на литиевых батареях. Это позволит решить проблемы пробок и загрязнения в городах. Одна из таких дорог появится в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, а вторая – в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань.



Уже завершается строительство надземной монорельсовой линии протяженностью более 10 км для поездов на литиевых батареях в Гуйчжоу. А в Чэнду только планируется реализация аналогичного проекта.

В 2016 г. поезд на литиевых батареях, передвигающийся со скоростью 60 км/ч, прошел испытания 1,4-километровой пробной монорельсовой линии, разработанной в Академии наук КНР. Общий пробег состава достиг 10 000 км.

Расходы на строительство подвесных железных дорог составляют менее одной пятой от аналогичных затрат на строительство метрополитена. При этом монорельсовые линии не загрязняют окружающую среду.

Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

За январь-июнь текущего года намеченные цели были достигнуты в 27 крупных проектах железнодорожного строительства, в том числе – линия пассажирских перевозок Пекин – Шэньян, а также высокоскоростная магистраль Ханчжоу – Хуаншань.

На вторую половину 2017 г. запланировано строительство таких железных дорог, как Аньцин – Цзюцзян и Хуанган – Хуанмэй.

К концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.

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