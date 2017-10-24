Объем железнодорожных грузоперевозок КНР вырос на 14,6%

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24.10.2017 06:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., объем железнодорожных грузовых перевозок в Китае достиг 2,76 млрд т. Это на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

При этом темпы роста показателя держались ниже, чем в первые восемь месяцев текущего года.



За девять месяцев 2017 г. общий объем грузовых перевозок различными видами транспорта в Поднебесной вырос на 10,5% в годовом сопоставлении. В январе-августе текущего года рост достигал 10,4%.



Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем железнодорожных грузоперевозок в Китае составил 246 млн т. Это на 17% больше, чем в июле 2016 г. По сравнению с объемом железнодорожных грузоперевозок июня текущего года июльский показатель увеличился на 15,5%. В частности, грузоперевозки по скоростным железным дорогам увеличились на 70% в годовом сопоставлении.



По итогам января-июля 2017 г., объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Поднебесной составил 1,7 млрд т. Это на 15,1% больше, чем годом ранее.