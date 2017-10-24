Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Объем железнодорожных грузоперевозок КНР вырос на 14,6%
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Объем железнодорожных грузоперевозок КНР вырос на 14,6%
Новости дня

Объем железнодорожных грузоперевозок КНР вырос на 14,6%

24.10.2017 06:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., объем железнодорожных грузовых перевозок в Китае достиг 2,76 млрд т. Это на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



При этом темпы роста показателя держались ниже, чем в первые восемь месяцев текущего года.

За девять месяцев 2017 г. общий объем грузовых перевозок различными видами транспорта в Поднебесной вырос на 10,5% в годовом сопоставлении. В январе-августе текущего года рост достигал 10,4%.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем железнодорожных грузоперевозок в Китае составил 246 млн т. Это на 17% больше, чем в июле 2016 г. По сравнению с объемом железнодорожных грузоперевозок июня текущего года июльский показатель увеличился на 15,5%. В частности, грузоперевозки по скоростным железным дорогам увеличились на 70% в годовом сопоставлении.

По итогам января-июля 2017 г., объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Поднебесной составил 1,7 млрд т. Это на 15,1% больше, чем годом ранее.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.