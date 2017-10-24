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Сократилась площадь проданной в Пекине недвижимости
Новости дня

Сократилась площадь проданной в Пекине недвижимости

24.10.2017 08:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. объем продаж на рынке недвижимости в китайской столице превысил 5,64 млн кв. м. Это на 49,2% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило Пекинское статистическое управление.



В частности, площадь проданных квартир за девять месяцев текущего года составила 3,7 млн кв. м. Она сократилась на 42,9% в годовом сопоставлении.

С начала года в Пекине началось строительство коммерческих и жилых помещений площадью более 14,24 млн кв. м. Данный показатель снизился на 35,2%. Общая площадь строящейся в мегаполисе недвижимости превышает 114,9 млн кв. м с сокращением на 8%.

По итогам января-сентября 2017 г., площадь строящейся недвижимости по программе доступного жилья в Пекине составила 37,924 млн кв. м. Это на 2% больше, чем годом ранее. Площадь реализованных квартир в этой категории составила 1,269 млн кв. м. Она выросла на 19,2% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., остатки кредитов в юанях, выданных для субъектов сферы недвижимости Китая, достигли 31,1 трлн юаней ($4,71 трлн). Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста показателя текущего года держались на 1,4% ниже, чем тремя месяцами ранее.

Благодаря жесткому контролю властей в крупных городах Китая замедляется рост цен на жилье. В августе 2017 г. стоимость жилья в четырех китайских городах первой линии впервые с начала года упала на 0,3% относительно уровня июля. В городах второй линии замедлился рост цен как на новое, так и на вторичное жилье.

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