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Чистая прибыль банка "Пинъань" увеличилась на 2,32%
Новости дня

Чистая прибыль банка "Пинъань" увеличилась на 2,32%

24.10.2017 15:00

Пекин, 24 октября /ChinaPRO.ru/ – За девять месяцев текущего года рост прибыли китайского банка "Пинъань" составил 2,32% относительно уровня января-сентября 2016 г. Таким образом за январь-сентябрь 2017 г. банк получил чистую прибыль в 19,15 млрд юаней ($3 млрд). Таковы официальные данные.



По итогам девяти месяцев прошлого года, рост прибыли "Пинъань" составлял 5,52% в годовом сопоставлении.

С начала текущего года доходы банка снизились на 2,6%, а за аналогичный период 2016 г. они увеличились на 15%.

К концу сентября 2017 г. доля безнадежных кредитов "Пинъань" снизилась до 1,75% по сравнению с уровнем июня текущего года.

Штаб-квартира банка "Пинъань" расположена в городе Шэньчжэнь. Контрольный пакет акций этого кредитно-финансового учреждения принадлежит китайской акционерной страховой корпорации "Пинъань".

Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. чистая прибыль одного из ведущих китайских коммерческих банков "Пинъань" составила 12,55 млрд юаней ($1,84 млрд). Это на 2,13% больше, чем за январь-июнь 2016 г.

За январь-июнь текущего года доходы "Пинъань" от хозяйственной деятельности составили 54,073 млрд юаней. Это на 1,27% меньше, чем годом ранее.

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