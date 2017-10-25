Уровень безработицы в КНР достиг минимума

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25.10.2017 10:00

Пекин, 25 октября /ChinaPRO.ru/ – К концу сентября 2017 г. в китайских городах уровень зарегистрированной безработицы достиг 3,95%. Данный показатель стал самым низким за последние пять лет, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В ближайшие три года в китайских городах необходимо создавать более 15 млн новых рабочих мест ежегодно. В 2018 г. вузы Поднебесной окончат более 8 млн выпускников.



Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. в китайских городах было создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за январь-июнь 2016 г. В 2016 г. в Китае было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы составлял 4,02%.



К концу 2016 г. в стране насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г. В прошлом году 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн человек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.



К концу июня 2017 г. уровень безработицы в китайских городах составил 3,95%. Данный показатель стал самым низким за последние годы. В первой половине текущего года в Поднебесной создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за аналогичный период 2016 г.