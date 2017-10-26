Китай выделит $1,5 млрд на электростанцию в Пакистане

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26.10.2017 06:00

Пекин, 26 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайские инвесторы планируют выделить $1,5 млрд на проект строительства электростанции в пакистанском Хубе. Консорциум китайских компаний возглавляет Государственный банк развития Китая.

В целом создание электростанции оценивается в $1,99 млрд. Ее общая установленная мощность составляет 1,32 млн кВт-ч. Ввод объекта в коммерческую эксплуатацию намечен на август 2019 г.



Это будет первый крупный объект угольной электроэнергетики, разработанный и построенный за рубежом с опорой на собственные силы компанией China Power International Holding Ltd. Кроме того, капиталовложения Китайской электроэнергетической инвестиционной корпорации (State Power Investment Corporation) стали первым шагом в продвижении за границу.



Электростанция в Хубе, который находится на расстоянии 55 км от крупнейшего пакистанского города Карачи, обеспечит энергией дома 4 млн пакистанских семей. Благодаря реализации проекта будет создано 10 000 новых рабочих мест.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили 331,1 млрд юаней ($49,4 млрд). Это на 42,9% меньше, чем за январь-июнь 2016 г. В частности, только за июнь текущего года прямые китайские инвестиции за пределами Поднебесной составили $13,6 млрд, снизившись на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Между тем, в сравнении с уровнем мая 2017 г. объем капиталовложений в июне подскочил на 65,5%.