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Китайский почтовый рынок составляет 20% мирового
Новости дня

Китайский почтовый рынок составляет 20% мирового

26.10.2017 08:00

Пекин, 26 октября /ChinaPRO.ru/ – Объем китайского почтового рынка приближается к 20% от общемировой доли, сообщило Государственное почтовое управление КНР. В Китае сформировался самый стремительно растущий и самый инновационный рынок почтовой связи.



В поднебесной почтовыми услугами ежедневно пользуются более 300 млн человек. В частности, объем прямого обслуживания экспорта сельскохозяйственной продукции превысил 100 млрд юаней ($15,1 млрд) в сутки. А объем прямого обслуживания промышленности достиг более 120 млрд юаней ($18,1 млрд).

Почта Поднебесной обеспечивает розничную интернет-торговлю в объеме свыше 4 трлн юаней ($604,4 млрд). А это составляет 12,5% продаж розничных товаров первой необходимости. Благодаря почтовой службе в стране каждый год создается 200 000 рабочих мест.

Количество операций экспресс-доставки в Китае достигает 40% от общемирового объема. Таким образом страна выходит на первое место в мире три года подряд. В КНР насчитывается 20 000 компаний экспресс-доставки, в которых работают более 2 млн человек. Средняя цена обслуживания на одного человека составляет 12,7 юаня за заказ ($1,9). Это на 30% дешевле, чем пять лет назад.

В сфере почтовых услуг Китая сформировались шесть компаний с оборотом в 30 млрд юаней, 10 компаний с оборотом в 10 млрд юаней, три авиакомпании перевозки товаров, а также задействованы 93 грузовых самолета.

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