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BMW запустила в Шэньяне завод аккумуляторов
Новости дня

BMW запустила в Шэньяне завод аккумуляторов

26.10.2017 10:00

Пекин, 26 октября /ChinaPRO.ru/ – Автомобилестроительная компания BMW запустила в китайском Шэньяне, административном центре северо-восточной китайской провинции Ляонин, первый за пределами Европы центр по разработке, производству и испытанию силовых аккумуляторов. Завод силовых аккумуляторов компании-производителя легковых автомобилей "Хуачэнь-BMW" (Brilliance Automotive) стал важным шагом на пути к развитию экомобилей.



Таким образом, компания BMW реализует стратегию развития автомобилей на новых источниках энергии в Китае.

BMW за последнее время учредила три центра по разработке и производству силовых аккумуляторов в разных странах мира. Китайский центр был создан на базе завода по производству двигателей, построенного в январе 2016 г. в городе Шэньян.

Основанная в 2003 году компания "Хуачэнь-BMW" является совместным предприятием компании BMW и китайского холдинга "Хуачэнь" (Brilliance Automotive).

Эта совместная компания поставила на китайский рынок четыре модели автомобилей, работающих на новых источниках энергии, и первой разработала систему беспроводной зарядки. Она также планирует к концу 2017 г. установить в Поднебесной более 65 000 колонок подзарядки.

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