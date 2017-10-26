BMW запустила в Шэньяне завод аккумуляторов

26.10.2017 10:00
Пекин, 26 октября /ChinaPRO.ru/ – Автомобилестроительная компания BMW запустила в китайском Шэньяне, административном центре северо-восточной китайской провинции Ляонин, первый за пределами Европы центр по разработке, производству и испытанию силовых аккумуляторов. Завод силовых аккумуляторов компании-производителя легковых автомобилей "Хуачэнь-BMW" (Brilliance Automotive) стал важным шагом на пути к развитию экомобилей.
Таким образом, компания BMW реализует стратегию развития автомобилей на новых источниках энергии в Китае.
BMW за последнее время учредила три центра по разработке и производству силовых аккумуляторов в разных странах мира. Китайский центр был создан на базе завода по производству двигателей, построенного в январе 2016 г. в городе Шэньян.
Основанная в 2003 году компания "Хуачэнь-BMW" является совместным предприятием компании BMW и китайского холдинга "Хуачэнь" (Brilliance Automotive).
Эта совместная компания поставила на китайский рынок четыре модели автомобилей, работающих на новых источниках энергии, и первой разработала систему беспроводной зарядки. Она также планирует к концу 2017 г. установить в Поднебесной более 65 000 колонок подзарядки.
© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.