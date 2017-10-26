Китай сократил административные сборы с предприятий

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26.10.2017 12:00

Пекин, 26 октября /ChinaPRO.ru/ – С 2013 по 2016 гг. в Китае административные сборы с предприятий сократились на более чем 420 млрд юаней ($63,38 млрд). Как сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, этот результат достигнут путем снижения операционных расходов предприятий и энергозатрат.

В 2016 г. все предприятия и индивидуальные лица Поднебесной освобождены от уплаты административных сборов по 18 пунктам.



За первые восемь месяцев текущего года другие сборы с предприятий страны сократились за счет снижения цен на электроэнергию, отмены платы за проезд по скоростным шоссе и упорядочения сборов в финансовом секторе.



Правительство также усилило меры по упорядочению сборов, взимаемых с предприятий отраслевыми организациями и ассоциациями, с учетом замедления темпов роста экономики. В настоящее время Госкомитет по делам развития и реформ продолжает разработку единого государственного перечня административных сборов, который, как предполагается, будет обнародован к концу 2017 г.



Ранее сообщалось, что к концу июля 2016 г. китайские предприятия сэкономили 210,7 млрд юаней ($31,5 млрд). Такой эффект был достигнут благодаря реформе по замене налога с оборота налогом на добавленную стоимость. По итогам мая-июля прошлого года, в рамках реформы налоги были сокращены на 126 млрд юаней. За мая-июнь 2015 г. снижение составило 84,7 млрд юаней.



В Китае налог с оборота был заменен налогом на добавленную стоимость с 1 мая 2016 г. Пробное внедрение новой системы налогообложения началось в некоторых регионах в 2012 г.