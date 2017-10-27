К 2030 г. Китай станет инновационным центром

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27.10.2017 04:00

Пекин, 27 октября /ChinaPRO.ru/ – К 2030 г. китайские ученые доведут теорию, технологии и применение искусственного интеллекта до передового мирового уровня. КНР имеет все шансы стать одним из основных в мире инновационных центров искусственного интеллекта.

В настоящее время Поднебесная занимает второе место по публикации международных научно-технических документов и по числу патентов на изобретение в этой сфере.



До 2030 г. искусственный интеллект будет способствовать росту мировой экономики на 14% в год. А Китай обладает специалистами, данными и инфраструктурой, необходимыми для развития искусственного интеллекта. В стране уже действуют такие большие интернет-компании, как Baidu, Alibaba и Tencent.



В частности, на днях корпорация Baidu заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с сямэньской компанией «Цзиньлун» (King Long). К 2018 г. они планируют начать производство и пробную эксплуатацию коммерческих беспилотных микроциркуляционных транспортных средств. Компании начали проектирование, изучение стандартов серийного производства и моделей эксплуатации автобусов без водителя.



Вход Baidu в индустрию «беспилотного вождения» отразил стремление китайского предприятия в развитии искусственного интеллекта.