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КНР лидирует в сфере электронных платежей
Новости дня

КНР лидирует в сфере электронных платежей

27.10.2017 06:00

Пекин, 27 октября /ChinaPRO.ru/ – Китай лидирует в сфере цифровых платежей, сообщили эксперты американской электронной платежной системы PayPal. Цифровая экономика стала одним из важных двигателей экономического роста КНР, сделав эту страну ведущей во всем мире по формированию "безналичного общества".



По данным опроса, проведенного PayPal, 86% китайских потребителей пользуются цифровыми платежными системами. В масштабах всего Азиатского региона аналогичный показатель составляет 58%.

Среди опрошенных китайцев 48% заявили, что электронные деньги и электронные кошельки стали самой часто используемой формой оплаты в их повседневной жизни.

Объем электронных платежных операций на китайском рынке непрерывно растет. Так, в 2016 г. объем мобильных платежей в Поднебесной достиг $5,5 трлн.

Ранее сообщалось, что в Китае стремительно развивается рынок мобильных платежей, совершаемых через сторонние платежные сервисы. За апрель-июнь 2017 г. объем мобильных расчетов, совершенных через третью сторону, достиг 23 трлн юаней ($3,46 трлн). Это на 22,5% больше, чем за январь-март текущего года.

Рост мобильных платежей вызван увеличением сделок в рамках электронной торговли и финансового трейдинга.

В данном секторе китайской экономики доминируют два интернет-гиганта – Alibaba и Tencent. На эти корпорации совместно приходится 92,8% рынка. При этом платежному сервису Alipay корпорации Alibaba принадлежит 53,7% доля, а Tencent Finance – 39,1%.

К концу июня 2017 г. в Китае насчитывалось 724 млн пользователей мобильных телефонов.

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