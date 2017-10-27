В Шанхайской ЗСТ зарегистрированы 18 000 компаний

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27.10.2017 08:00

Пекин, 27 октября /ChinaPRO.ru/ – Примерно 18 000 компаний зарегистрировались в таможенных органах Шанхайской зоны свободной торговли (ЗСТ) за четыре года ее существования. Таковы официальные данные.

Количество компаний в зоне неуклонно растет. Из них 13 000 компаний являются частными, более 3200 – с полностью иностранным капиталом, 940 – китайско-иностранных совместных предприятий.



По итогам января-сентября 2017 г., внешнеторговый оборот в Шанхайской ЗСТ вырос до 997,6 млрд юаней ($150,2 млрд). Это на 16,2% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г.



Напомним, что в Шанхае официально учрежден фонд долевого инвестирования для поддержки технических стартапов. Фонд нацелен на управление 30 млрд юаней ($4,6 млрд). Он также планирует аккумулировать 6,52 млрд юаней на первоначальном этапе привлечения денежных средств.



Шанхайский фонд содействия научно-техническим инновациям основан Шанхайской международной корпорацией, Шанхайской корпорацией "Гошэн", Шанхайской международной траст-компанией, Шанхайской портовой корпорацией и Шанхайской корпорацией "Чжанцзян Гаокэ". Фонд будет инвестировать в субфонды и технические компании, начинающие деятельность в сфере информационных технологий, биомедицины, передового производства и новой энергии.