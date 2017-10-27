В 2016 г. Китай выделил $585 млрд на образование

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27.10.2017 10:00

Пекин, 27 октября /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. китайские власти потратили в общей сложности 3,9 трлн юаней ($585 млрд) на финансирование сферы образования. Это на 7,64% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство образования КНР.

Из указанного объема более 3,13 трлн юаней было выделено из госказны Поднебесной. Этот показатель вырос на 7,44% по сравнению с 2015 г. На него пришлось 4,22% внутреннего валового продукта (ВВП) страны.



В прошлом году 14,75% общественных финансовых расходов Китая было направлено на сферу образования.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. 280,2 млрд юаней направлено на развитие дошкольного образования. Данный показатель увеличился на 15,48% в годовом сопоставлении. На субсидирование обязательного бесплатного образования направлено 1,76 трлн юаней с приростом на 9,76%. На поддержку образования в средних школах второй ступени в прошлом году потрачено 615,5 млрд юаней. Это на 6,75% больше, чем годом ранее. Кроме того, на финансирование высшего образования в Поднебесной в 2016 г. выделено 1,01 трлн юаней из госбюджета. Эта сумма выросла на 6,22% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



В прошлом году на материальную поддержку учащихся в Китае было направлено более 168 млрд юаней ($24,7 млрд). На эти средства оказана поддержка 90 млн школьников и студентов.



Деньги пошли на оплату обучения особо талантливых студентов и школьников с высоким уровнем успеваемости. Примерно 16,74 млрд юаней затрачены на учебные пособия для беднейших учащихся. В прошлом году бесплатные учебники получили более 128 млн студентов и школьников. Это на 8% больше, чем в 2015 г.