Tesla намерена построить завод в Шанхае

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27.10.2017 12:00

Пекин, 27 октября /ChinaPRO.ru/ – Американская корпорация Tesla, известная как крупный производитель электрокаров, ведет переговоры с властями Китая о создании своего производства в Шанхае. Таковы данные Министерства коммерции КНР.

Об объемах и источниках инвестиций в создание завода пока ничего не сообщается.



Ранее сообщалось, что за январь-август 2017 г. продажи пассажирских автомобилей в Китае выросли на 1,2% относительно аналогичного показателя 2016 г. – до 14,4 млн машин. Только за август текущего года продажи пассажирских автомобилей выросли на 5,8% и составили 1,9 млн единиц. При этом реализация многоцелевых транспортных средств в Поднебесной за последний летний месяц 2017 г. упала на 20,6% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что в августе текущего года в Китае продано 54 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 25% больше, чем месяцем ранее.



Напомним, что в 2016 г. объем продаж автомобилей в КНР составил 28 млн единиц с приростом на 13,7%. К настоящему времени в стране выпущено и продано в общей сложности более 1 млн автомобилей на новых источниках энергии. Среднегодовой прирост данного показателя за последние несколько лет превысил 200%. В прошлом году на долю Поднебесной пришлось более 50% мировых объемов производства и продажи указанных транспортных средств.



При этом 70% глобальных поставок батарей для машин на новых источниках энергии поступает из Китая. Сейчас в стране действует 180 000 общественных зарядных станций для электромобилей.