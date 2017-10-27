КНР выделила Кубе помощь в размере $1 млн

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27.10.2017 15:00

Пекин, 27 октября /ChinaPRO.ru/ – Китай выделил Кубе финансовую помощь в размере $1 млн. Страны заключили соответствующее соглашение. Китайские деньги пойдут на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Ирма".

Кроме того, Поднебесная выделила Кубе кредитную линию для реконфигурации и модернизации электронной промышленности Острова Свободы.



КНР также направила на Кубу гуманитарную помощь, в том числе – палатки, электрогенераторы, матрацы, одеяла, прожекторы и водяные насосы.



В 2016 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером Кубы: двусторонняя торговля достигла $2,5 млрд.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили 331,1 млрд юаней ($49,4 млрд). Это на 42,9% меньше, чем за январь-июнь 2016 г. В частности, только за июнь текущего года прямые китайские инвестиции за пределами Поднебесной составили $13,6 млрд, снизившись на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Между тем, в сравнении с уровнем мая 2017 г. объем капиталовложений в июне подскочил на 65,5%.