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Прибыль ведущих промпредприятий Китая выросла на 22,8%
Новости дня

Прибыль ведущих промпредприятий Китая выросла на 22,8%

30.10.2017 04:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 22,8% относительно уровня января-сентября 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



В сентябре 2017 г. прибыль ведущих промышленных предприятий страны увеличилась на 27,7% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста держались на 3,7% выше, чем в августе текущего года.

Ранее сообщалось, что по итогам января-августа 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая достигла 4,92 трлн юаней ($743 млрд). Это на 21,6% больше, чем за январь-август 2016 г. За январь-июль текущего года рост прибыли крупных промпредприятий Поднебесной составлял 21,2%.

Только за август 2017 г. прибыль этих предприятий страны увеличилась на 24% в годовом сопоставлении. Рост прибыли был зарегистрирован в 39 из 41 основной отрасли промышленности.

По предварительным оценкам, стремительное увеличение прибыли крупных китайских промышленных предприятий обусловлено повышением цен на промышленную продукцию и снижением издержек производства.

Крупными промышленными предприятиями в стране считаются хозяйственные субъекты, чьи ежегодные доходы превышают 20 млн юаней.

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