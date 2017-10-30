В Китае – самые протяженные скоростные железные дороги

Новости дня

30.10.2017 06:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. протяженность действующих железных дорог в Китае достигла 124 000 км. По данному показателю страна находится на втором месте в мире. Общая длина железнодорожных магистралей высокоскоростного сообщения в КНР к началу 2017 г. составила 22 000 км, благодаря чему страна стала мировым лидером в этой сфере.

В Поднебесной находится 60% высокоскоростных железных дорог всего мира, сообщила Китайская железнодорожная корпорация.



В частности, совсем недавно в коммерческую эксплуатацию запущен поезд "Фусин", который курсирует между Пекином и Шанхаем со скоростью до 350 км/ч.



Ранее сообщалось, что в Китае планируется построить коммерческие подвесные железнодорожные линии с использованием поездов на литиевых батареях. Это позволит решить проблемы пробок и загрязнения в городах. Одна из таких дорог появится в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, а вторая – в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань.



Напомним, что за первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



За январь-июнь текущего года намеченные цели были достигнуты в 27 крупных проектах железнодорожного строительства, в том числе – линия пассажирских перевозок Пекин – Шэньян, а также высокоскоростная магистраль Ханчжоу – Хуаншань.



На вторую половину 2017 г. запланировано строительство таких железных дорог, как Аньцин – Цзюцзян и Хуанган – Хуанмэй.



К концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.