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Открыто прямое авиасообщение Чэнду – Нью-Йорк
Новости дня

Открыто прямое авиасообщение Чэнду – Нью-Йорк

30.10.2017 08:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – Открыто прямое авиасообщение между городом Чэнду, административным центром юго-западной китайской провинции Сычуань, и Нью-Йорком (США). Маршрут обслуживают самолеты китайской авиакомпании "Хайнаньские авиалинии".



Рейс Чэнду – Нью-Йорк выполняется два раза в неделю, а время полета составляет 15 часов. Теперь на базе аэропорта Чэнду открыто три рейса, связывающих этот китайский город с американскими мегаполисами.

Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.

Напомним, что к 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании. В то же время объем мирового спроса на пассажирские лайнеры составит 36 770 единиц. Их стоимость достигнет $5,2 трлн. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

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