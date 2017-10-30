В КНР началось серийное производство гибких дисплеев

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30.10.2017 10:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайский производитель полупроводников BOE запустил первую в КНР линию по выпуску гибких дисплеев на органических светодиодах (OLED-дисплей). Китай стал вторым после Республики Корея государством, в котором открыто серийное производство гибких дисплеев.

Производство дисплеев с применением технологии AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) шестого поколения осуществляется на заводе в Чэнду, административном центре юго-западной китайской провинции Сычуань.



Первая партия китайских OLED-дисплеев, толщина которых достигает всего лишь 0,03 мм, уже поставлена Huawei, Vivо, Xiaomi, ZTE и другим компаниям Поднебесной, которым раньше приходилось закупать аналогичную продукцию у Samsung.



Запуск второй производственной линии по выпуску гибких дисплеев в сычуаньском городе Мяньян запланирован на 2019 г.



Ранее сообщалось, что к 2019 г. Китай станет крупнейшим производителем плоских дисплеев в мире. В настоящее время объем инвестиций в сборочные линии, строящиеся в КНР или запланированные к созданию, для производства плоских дисплеев достиг 800 млрд юаней ($120 млрд). Эта продукция используется в телевизорах, компьютерах, смартфонах и других гаджетах.



По данным Китайской ассоциации электронной видеоиндустрии и Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники, капиталовложения в производство жидкокристаллических панелей превышают 500 млрд юаней.



За первую половину 2017 г. Поднебесная поставила на рынок 57 млн кв. м дисплейных панелей. Таким образом страна вышла на второе место в мире после Республики Корея.