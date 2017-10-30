Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В КНР началось серийное производство гибких дисплеев
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В КНР началось серийное производство гибких дисплеев
Новости дня

В КНР началось серийное производство гибких дисплеев

30.10.2017 10:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – Китайский производитель полупроводников BOE запустил первую в КНР линию по выпуску гибких дисплеев на органических светодиодах (OLED-дисплей). Китай стал вторым после Республики Корея государством, в котором открыто серийное производство гибких дисплеев.



Производство дисплеев с применением технологии AMOLED (активная матрица на органических светодиодах) шестого поколения осуществляется на заводе в Чэнду, административном центре юго-западной китайской провинции Сычуань.

Первая партия китайских OLED-дисплеев, толщина которых достигает всего лишь 0,03 мм, уже поставлена Huawei, Vivо, Xiaomi, ZTE и другим компаниям Поднебесной, которым раньше приходилось закупать аналогичную продукцию у Samsung.

Запуск второй производственной линии по выпуску гибких дисплеев в сычуаньском городе Мяньян запланирован на 2019 г.

Ранее сообщалось, что к 2019 г. Китай станет крупнейшим производителем плоских дисплеев в мире. В настоящее время объем инвестиций в сборочные линии, строящиеся в КНР или запланированные к созданию, для производства плоских дисплеев достиг 800 млрд юаней ($120 млрд). Эта продукция используется в телевизорах, компьютерах, смартфонах и других гаджетах.

По данным Китайской ассоциации электронной видеоиндустрии и Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники, капиталовложения в производство жидкокристаллических панелей превышают 500 млрд юаней.

За первую половину 2017 г. Поднебесная поставила на рынок 57 млн кв. м дисплейных панелей. Таким образом страна вышла на второе место в мире после Республики Корея.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.