Краснодарский край РФ намерен поставлять мясо в Китай

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30.10.2017 12:00

Пекин, 30 октября /ChinaPRO.ru/ – Предприятия Краснодарского края РФ, специализирующиеся на производстве мясной продукции, намерены найти в Китае новый рынок сбыта. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, Россия может начать поставки мяса птицы в Китай до конца 2017 года.

В настоящее время российские и китайские власти ведут переговоры по допуску российской мясной продукции, включая мясо птицы и свинину, на рынок Поднебесной.



В частности, краснодарские производители за январь-сентябрь 2017 г. выпустили 165 700 т мяса птицы. Это на 10,4% больше, чем годом ранее. Краснодарская продукция поставляется в Абхазию, ОАЭ, Армению, Грузию.



Напомним, что в сентябре 2017 г. впервые американская говядина была ввезена в Китай по морю. Первая партия охлажденной американской говядины весом в 15,1 т поступила в порт Шанхая. Ее стоимость превысила $300 000.



Китайские власти восстановили импорт говядины из США в июне 2017 г. По итогам шестого месяца текущего года, объем ввоза этой продукции составил более 10 т. В июле 2017 г. данный показатель вырос на 63,3% и достиг 16,8 т. Весь этот объем мяса был ввезен в Поднебесную с помощью авиатранспорта.



Между тем, морские суда могут ввозить гораздо больше продукции, и транспортировка обходится дешевле. В целом, по итогам января-июля текущего года, в таможенный округ Шанхая было ввезено 144 000 т говядины общей стоимостью 5,06 млрд юаней ($766 млн). Объем ввезенной продукции вырос на 6,7%, а ее стоимость – на 19,1% в годовом сопоставлении. Среди причин роста показателей – увеличение импорта мяса из Австралии после снижения таможенных пошлин, достигнутого благодаря китайско-австралийскому соглашению о свободной торговле.