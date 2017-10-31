China Telecom увеличила доходы на 4%

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31.10.2017 04:00

Пекин, 31 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., операционные доходы одного из крупнейших операторов связи в Китае – China Telecom – достигли 274,7 млрд юаней ($41,62 млрд). Это на 4% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Таковы официальные данные указанной компании.

За девять месяцев текущего года чистая прибыль China Telecom составила 18,5 млрд юаней. Она увеличилась на 5,5% в годовом сопоставлении.



К концу сентября 2017 г. China Telecom обслуживала 241 млн абонентов мобильной связи. Данный показатель вырос на 25,56 млн человек относительно уровня сентября прошлого года.



С начала текущего года на 142% увеличился расход мобильного трафика. В частности, на одного абонента 4G в месяц в среднем приходится 1,5 GB.



По данным компании, за отчетный период количество абонентов проводного широкополосного доступа в интернет увеличилось на 8,19 млн человек и составило 131 млн пользователей.



Напомним, что авторитетная британская консалтинговая компания по управлению брендами BrandFinance еще три года назад внесла в рейтинг пятидесяти ведущих брендов на рынке телекоммуникаций три китайские компании – China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile заняла пятое место, China Unicom – тринадцатое, China Telecom – пятнадцатое. Эти бренды оцениваются британскими экспертами в $17,9 млрд, $7,9 млрд и $7,4 млрд соответственно.