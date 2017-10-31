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Объем интернет-бизнеса в КНР достиг $76,5 млрд
Новости дня

Объем интернет-бизнеса в КНР достиг $76,5 млрд

31.10.2017 06:00

Пекин, 31 октября /ChinaPRO.ru/ – Объем китайского рынка интернет-услуг – таких как сетевые игры, продажа видео- и музыкального контента – за десять лет, с 2006 по 2016 гг., вырос с 16 млрд юаней до 500 млрд юаней ($76,5 млрд). В среднем данный показатель рос на 30% в год, сообщил Китайский центр по изучению отрасли сетевого авторского права.



Как ожидается, в дальнейшем рост данной отрасли китайской экономики будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., в Китае на рынок мобильных приложений поступило более 4,02 млн этих программ. Наибольшее количество приложений приходится на мобильные игры – 1,17 млн единиц. Самыми скачиваемыми приложениями стали мобильные системные инструменты, за которыми следуют игры и приложения для проигрывания звуковых и видеоматериалов.

За первую половину текущего года выручка крупных китайских предприятий в интернет-секторе и связанных индустриях достигла 284,3 млрд юаней ($42,68 млрд). Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Больше всего за шесть месяцев 2017 г. заработали платформы для электронной коммерции – их общая выручка увеличилась на 42,9% в годовом сопоставлении и составила 107,4 млрд юаней.

По итогам июня текущего года, в Поднебесной насчитывалось 751 млн пользователей Интернета, а пользователей мобильного интернета – 724 млн человек. В 2016 г. услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру.

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