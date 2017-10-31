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Прибыль китайского "Цзяотуна" выросла на 3,5%
Новости дня

Прибыль китайского "Цзяотуна" выросла на 3,5%

31.10.2017 08:00

Пекин, 31 октября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. китайский государственный Банк коммуникаций ("Цзяотун") получил чистую прибыль в размере 54,42 млрд юаней ($8,2 млрд). Это на 3,5% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Таковы официальные данные указанного банка.



По итогам девяти месяцев текущего года, совокупные активы "Цзяотуна" достигли 8,94 трлн юаней. Они выросли на 6,34% в годовом сопоставлении.

С начала 2017 г. до конца сентября текущего года доходы банка составили 149,72 млрд юаней. Это на 1,64% больше, чем годом ранее.

На безнадежные кредиты в "Цзяотун" приходится 1,51%, а базовая прибыль на одну акцию достигает 0,7 юаня. Акции Банка коммуникаций котируются на Шанхайской и Сянганской фондовых биржах.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г. чистая прибыль китайского Банка коммуникаций достигла 38,98 млрд юаней ($5,9 млрд). Это на 3,49% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Росту прибыли способствовали структурные изменения в банке и его зарубежная деятельность.

Стоимость активов "Цзяотуна" за шесть месяцев текущего года выросла на 6,28% в годовом сопоставлении – до 8,93 трлн юаней.

В то же время чистые процентные доходы банка за полгода сократились, но при этом его чистые комиссионные доходы. В первой половине 2017 г. снизилась доля проблемных кредитов в Цзяотуне.

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