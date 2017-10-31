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В КНР насчитывается 950 млн абонентов мобильной связи 4G
Новости дня

В КНР насчитывается 950 млн абонентов мобильной связи 4G

31.10.2017 10:00

Пекин, 31 октября /ChinaPRO.ru/ – К концу сентября 2017 г. в Китае насчитывалось 950 млн абонентов мобильной связи 4G, сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.



За девятый месяц текущего года китайские абоненты 4G стали больше пользоваться цифровыми услугами. Так, среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента увеличился до 2 ГБ. Это на 140% больше, чем годом ранее.

В сентябре 2017 г. в Поднебесной насчитывалось 280 млн пользователей оптико-волоконной связи. Это составляет 82,7% от общего числа абонентов стационарной широкополосной сети.

Сейчас в стране создана крупнейшая в мире сеть 4G. Кроме того, в планах китайских властей – введение в эксплуатацию в сельских районах КНР 2 млн базовых станций 4G до 2018 г.

Ранее сообщалось, что до конца 2017 г. три главных телекоммуникационных оператора Китая намерены в тестовом режиме запустить технологию 5G в городах Пекин, Шанхай, Чунцин, Гуанчжоу, Нанкин, Сучжоу и Нинбо. Среди указанных операторов – компании China Mobile, China Unicom и China Telecom. Не исключена возможность дальнейшего запуска пилотных проектов еще в 10 городах провинций Цзянси, Хайнань, Шаньси, Шаньдун, Чжэцзян и Хэбэй. В КНР коммерческое внедрение пятого поколения мобильных сетей ожидается к 2020 г.

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