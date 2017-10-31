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В Поднебесной увеличился объем сбора налогов
Новости дня

В Поднебесной увеличился объем сбора налогов

31.10.2017 15:00

Пекин, 31 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., налоговые поступления Китая составили 9,92 трлн юаней ($1,5 трлн). Это на 10,6% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщило Главное государственное налоговое управление КНР.



Темпы роста данного показателя держались значительно выше, чем в первой половине текущего года.

Одной из основных причин увеличения сбора налогов китайские власти называют устойчивый экономический рост страны. Как сообщалось, за девять месяцев 2017 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Поднебесной увеличился на 6,9% в годовом сопоставлении.

По данным Государственного статистического управления КНР, за январь-сентябрь текущего года прибыль крупных промышленных предприятий страны выросла на 22,8% относительно уровня января-сентября 2016 г.

Примечательно, что восточных регионах Китая налоговые поступления увеличились на 7,8%, в центральных – на 18%, а в западных – на 15,3% в годовом сопоставлении.

Напомним, что за январь-июнь 2017 г. налоговые поступления, за исключением возвратной экспортной пошлины, в Китае составили 7,08 трлн юаней ($1,04 трлн). Это на 8,9% больше, чем за январь-июнь 2016 г.

В первой половине текущего года в Поднебесной налоговые поступления в восточных районах Китай увеличились на 6,7%, в центральных – на 13,9%, а западных – 12,4%.

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