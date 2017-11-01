Доходы предприятий культуры Китая выросли на 11,4%

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01.11.2017 04:00

Пекин, 1 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., доходы от основной хозяйственной деятельности 54 000 крупных предприятий культурной и смежных отраслей Китая превысили 6,76 трлн юаней ($1,02 трлн). Как сообщило Государственное статистическое управление КНР, данный показатель увеличился на 11,4% относительно уровня января-сентября 2016 г.

Темпы роста выросли на 4,4%. Рост доходов был отмечен в девяти из десяти связанных с культурой отраслях Поднебесной. Так, на 36% в годовом сопоставлении увеличились доходы в сфере услуг передачи культурной информации, основной формой которых является "Интернет Плюс". На 16,3% выросли доходы отрасли культурно-художественных услуг, на 13,4% – в производстве предметов культурного назначения, на 13% – в сфере рекреационно-развлекательных услуг.



Напомним, что в 2016 г. валовая прибыль предприятий культуры Китая достигла 3,08 трлн юаней ($463,9 млрд). Это на 13% больше, чем за 2015 г. На данный показатель в прошлом году пришлось 4,14% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а в 2015 г. – 3,97%. К 2020 г. сфера культуры Поднебесной будет модернизирована. Планируется развивать крупные бренды и стимулировать потребление в этом секторе китайской экономики.