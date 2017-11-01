Туризм станет средством ликвидации бедности в КНР

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01.11.2017 06:00

Пекин, 1 ноября /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти планируют избавиться от бедности в стране путем развития сферы туризма в сельских районах. По данным Государственного управления по делам туризма КНР, в течение 2016-2020 гг. в стране из-за черты бедности должны выйти 12 млн человек.

Как ожидается, это сокращение бедных людей произойдет за счет их вовлечение в туристические предприятия.



В частности, власти юго-западной китайской провинции Гуйчжоу поддержали строительство туристических зон в 14 бедных уездах. Это позволило увеличить доходы 70 000 жителей сельских районов. Аналогичные проекты реализуются и в других регионах Поднебесной.



Ранее сообщалось, что по итогам 2012-2016 гг., бедное население Китая сократилось с 98,99 млн до 43,35 млн человек. В среднем показатель сокращался примерно на 13 млн человек в год. В 2017 г. еще более 10 млн китайских граждан выйдут из-за черты бедности.



Напомним, что по итогам прошлого года, 4,02 млн сельских жителей восьми провинций и автономных районов Поднебесной избавились от нищеты. Общая численность бедного населения в этих регионах сократилась до 14,11 млн человек, годом ранее этот показатель достигал 18,13 млн селян.



Среди регионов, в которых значительно сокращено беднейшее население, – пять автономных районов: Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибетский, Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский. Кроме того, в список вошли провинции Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай.



В прошлом году из центрального бюджета Китая на эти цели было выделено 27,96 млрд юаней. Это на 39,8% больше, чем в 2015 г. На эту сумму приходится 41,9% от всех бюджетных средств, направленных на борьбу с бедностью.



По состоянию на конец 2016 г. в стране за чертой бедности проживало 43,35 млн человек.