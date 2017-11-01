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01.11.2017 08:00

Пекин, 1 ноября /ChinaPRO.ru/ – Открыто прямое авиасообщение Циндао – Сидней (Австралия). Это первый международный пассажирский рейс, связывающий восточно-китайскую провинцию Шаньдун с Сиднеем.

На маршруте работают самолеты Аirbus 330 компании Beijing Capital Airlines. Рейсы выполняются четыре раза в неделю.



В сентябре 2016 г. Beijing Capital Airlines открыла прямое авиасообщение Циндао – Мельбурн (Австралия). Это был первый прямой рейс между Шаньдунем и Австралией. За год объем пассажиропотока превысил 50 000 человек.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



Напомним, что к 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании. В то же время объем мирового спроса на пассажирские лайнеры составит 36 770 единиц. Их стоимость достигнет $5,2 трлн. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.