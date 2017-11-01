В Поднебесной началась эксплуатация двух новых аэропортов

01.11.2017 10:00
Пекин, 1 ноября /ChinaPRO.ru/ – На северо-востоке Китая введены в эксплуатацию два новых аэропорта. Один из них – в городе Сунъюань, на территории провинции Цзилинь, а второй – Цзяньсаньцзян в провинции Хэйлунцзян.
Из аэропорта Сунъюань сделаны первые рейсы в Пекин, Шанхай, Циндао и Санью. Эта авиагавань расположилась на площади в 190 га. Она рассчитана на обслуживание 400 000 пассажиров ежегодно.
В свою очередь, аэропорт Цзяньсаньцзян в Хэйлунцзяне рассчитан на 250 000 пассажиров в год. Из данного аэропорта осуществляются рейсы в Харбин и Пекин.
Напомним, что в 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов было выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планируется создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.
В 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.
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