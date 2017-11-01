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Завершается Китайская международная ярмарка медоборудования
Новости дня

Завершается Китайская международная ярмарка медоборудования

01.11.2017 12:00

Пекин, 1 ноября /ChinaPRO.ru/ – В городе Куньмин, на территории юго-западной китайской провинции Юньнань, завершаются 78-я Китайская международная ярмарка медицинского оборудования (CMEF) и 25-я Китайская международная выставка технологий производства и проектирования медицинского оборудования (ICMD). В работе этих мероприятий участвовали более 3000 известных компаний.



Выставки проходят под девизом: "Эпоха цифровизации медицины. Интеллектуальная медицина". Участники из 28 стран и регионов, включая Китай, США, Германию, Канаду, Индию и Израиль, представили свою продукцию на площади 130 000 кв. м.

Они показали самое современное оборудование – свыше 500 наименований передовой продукции и технологий с использованием искусственного интеллекта, виртуальной реальности, медицинских роботов, больших данных, 3D-принтеров, носимых устройств и секвенирования генов.

В рамках выставок прошли примерно 50 тематических научных форумов, на которых свыше 400 китайских и зарубежных экспертов и исследователей углубленно обсудили актуальные вопросы, включая модификацию и совершенствование больниц.

Ранее сообщалось, что объем рынка услуг в сфере здравоохранения Китая к 2030 г. достигнет 16 трлн юаней ($2,4 трлн). К маю 2017 г. в Поднебесной насчитывалось 17 000 частных больниц. На них приходится 57,5% от общего числа больниц в стране.

За январь-май 2017 г. пациенты посетили китайские частные больницы 180 млн раз. Это на 13% больше, чем за январь-май 2016 г. В прошлом году Китай экспортировал медицинское оборудование в 224 страны и региона мира.

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