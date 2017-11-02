Экономика Тайваня увеличилась на 3,1%

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02.11.2017 04:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – За июль-сентябрь 2017 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Тайваня вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем января-июня текущего года. Таковы официальные данные.

В частности, сектор оптовых и розничных продаж тайваньской экономики за июль-сентябрь текущего года увеличился на 4,4%. Это обусловлено ростом объема экспортных заказов. При этом основным источником экономического роста ВВП Тайваня остался производственный сектор: на его долю в росте местной экономики пришлось 1,4%.



Как ожидается, к концу 2017 г. экономический рост Тайваня составит 2% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам последних четырех лет, китайская экономика росла в среднем на 7,2% в год. Ее ежегодный вклад в рост мировой экономики превысил 30%. По предварительным оценкам, в 2017 г. объем внутреннего валового продукта (ВВП) Китая превысит 80 трлн юаней ($12,12 трлн). Это примерно на 6,5% больше, чем в 2016 г.



При этом за последние четыре года более 55 млн китайцев избавились от нищеты. За этот год в стране станет на 10 млн бедных меньше.