Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Поднебесная нарастила объем потребления газа
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Поднебесная нарастила объем потребления газа
Новости дня

Поднебесная нарастила объем потребления газа

02.11.2017 06:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., потребление газа в Китае составило 168 млрд куб. м. Это на 18% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Таковы официальные данные.



В то же время импорт газа в КНР за девять месяцев текущего года достиг 67 млрд куб. м. Данный показатель увеличился на 22% в годовом сопоставлении. При этом 53% объема импорта занимает сжиженный природный газ. Активными поставщиками данного топлива в Поднебесную являются Россия и страны Центральной Азии.

В частности, успешно развивается сотрудничество российского Газпрома и Китая. Газпром построил более 1340 км газопровода "Сила Сибири", по которому газ поступит в КНР. Поставки начнутся с 20 декабря 2019 г.

Инвестиции Газпрома в проект "Сила Сибири" в 2017 г. увеличены в два раза – до 158,81 млрд рублей. Согласно контракту между Газпромом и китайской CNPC, в восточные регионы Китая планируется поставлять 38 млрд куб. м российского газа ежегодно на протяжении 30 лет. Финансовый объем контракта составляет $400 млрд.

Напомним, что по итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.

За последние пять лет в Поднебесной также обнаружено 256 крупных и 480 средних месторождений твердых полезных ископаемых.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.