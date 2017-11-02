Поднебесная нарастила объем потребления газа

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02.11.2017 06:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., потребление газа в Китае составило 168 млрд куб. м. Это на 18% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Таковы официальные данные.

В то же время импорт газа в КНР за девять месяцев текущего года достиг 67 млрд куб. м. Данный показатель увеличился на 22% в годовом сопоставлении. При этом 53% объема импорта занимает сжиженный природный газ. Активными поставщиками данного топлива в Поднебесную являются Россия и страны Центральной Азии.



В частности, успешно развивается сотрудничество российского Газпрома и Китая. Газпром построил более 1340 км газопровода "Сила Сибири", по которому газ поступит в КНР. Поставки начнутся с 20 декабря 2019 г.



Инвестиции Газпрома в проект "Сила Сибири" в 2017 г. увеличены в два раза – до 158,81 млрд рублей. Согласно контракту между Газпромом и китайской CNPC, в восточные регионы Китая планируется поставлять 38 млрд куб. м российского газа ежегодно на протяжении 30 лет. Финансовый объем контракта составляет $400 млрд.



Напомним, что по итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.



За последние пять лет в Поднебесной также обнаружено 256 крупных и 480 средних месторождений твердых полезных ископаемых.