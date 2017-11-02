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ВЭБ получит кредит Экспортно-импортного банка КНР
Новости дня

ВЭБ получит кредит Экспортно-импортного банка КНР

02.11.2017 08:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) договорился о привлечении кредита Экспортно-импортного банка Китая в объеме $3 млрд. Эти средства планируется использовать для финансирования проектов инфраструктуры, а также инновационных и современных технологических проектов в России.



Российская и китайская сторона заключили соответствующее рамочное кредитное соглашение.

В целом объем портфеля соглашений ВЭБа с китайскими банками сейчас достиг $6 млрд за 2016-2017 гг. Ранее были подписаны соглашения с коммерческими банками и Государственным банком развития Китая.

ВЭБ продолжает переговоры с Государственным банком развития Китая о расширении сотрудничества.

Напомним, что по итогам января-июня 2017 г., китайские нефинансовые инвестиции за рубежом составили 331,1 млрд юаней ($49,4 млрд). Это на 42,9% меньше, чем за январь-июнь 2016 г. В частности, только за июнь текущего года прямые китайские инвестиции за пределами Поднебесной составили $13,6 млрд, снизившись на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Между тем, в сравнении с уровнем мая 2017 г. объем капиталовложений в июне подскочил на 65,5%.

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