Российский Новатэк и CNPC будут сотрудничать

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02.11.2017 10:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – Российская компания "Новатэк" заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC). Документ был подписан по итогам состоявшейся в Пекине встречи глав правительств КНР и России.

Кроме того, "Новатэк" и Государственный банк развития Китая подписали меморандум о взаимопонимании в развитии широкого сотрудничества.



Ранее сообщалось, что СNPC изучает возможность наращивания своего пакета в "Роснефти". CNPC уже имеет в своем активе небольшой пакет акций этой российской нефтяной компании.



CNPC является ведущим госпредприятием Китая, а также одним из главных производителей и поставщиков нефти и газа в стране. В ноябре 1999 г. в ходе реорганизации CNPC была создана китайская нефтегазовая компания PetroChina.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. объем экспорта сырой нефти из Ирана в КНР достиг 3,22 млн т. Это на 59% больше, чем за сентябрь 2016 г. Иран поставлял в Китай до 784 000 баррелей в день. Поднебесная является крупнейшим в Азии и вторым после США потребителем нефти в мире.