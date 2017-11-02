Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Российский Новатэк и CNPC будут сотрудничать
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Российский Новатэк и CNPC будут сотрудничать
Новости дня

Российский Новатэк и CNPC будут сотрудничать

02.11.2017 10:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – Российская компания "Новатэк" заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC). Документ был подписан по итогам состоявшейся в Пекине встречи глав правительств КНР и России.



Кроме того, "Новатэк" и Государственный банк развития Китая подписали меморандум о взаимопонимании в развитии широкого сотрудничества.

Ранее сообщалось, что СNPC изучает возможность наращивания своего пакета в "Роснефти". CNPC уже имеет в своем активе небольшой пакет акций этой российской нефтяной компании.

CNPC является ведущим госпредприятием Китая, а также одним из главных производителей и поставщиков нефти и газа в стране. В ноябре 1999 г. в ходе реорганизации CNPC была создана китайская нефтегазовая компания PetroChina.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 г. объем экспорта сырой нефти из Ирана в КНР достиг 3,22 млн т. Это на 59% больше, чем за сентябрь 2016 г. Иран поставлял в Китай до 784 000 баррелей в день. Поднебесная является крупнейшим в Азии и вторым после США потребителем нефти в мире.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы построят в Подмосковье станкостроительный завод
2Китай повысил ставку возврата НДС при экспорте
3Из Центральной Азии в КНР поступило 170 млрд куб. м газа
4В 2016 г. ВВП Тайваня вырос на 1,4%
5Растет импорт продуктов питания через КПП Хоргос


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.