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Стремительно растет турпоток из КНР в Москву и Петербург
Новости дня

Стремительно растет турпоток из КНР в Москву и Петербург

02.11.2017 12:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. Москву и Санкт-Петербург посетили 427 000 туристов из Китая. Это на 30% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Они совершили поездки в эти города РФ по безвизовой программе.



Средний возраст китайских туристов, приезжающих в Россию, составляет 50 лет. Два года назад аналогичный показатель достигал 58 лет. Чаще всего по российским городам путешествуют женщины (62% туристов).

За девять месяцев текущего года из России в Китай прибыли 2940 туристов. Данный показатель вырос на 41% в годовом сопоставлении.

Российские власти намерены в ближайшее время облегчить визовый режим для туристов из Китая. Сейчас граждане КНР могут посещать Россию без получения виз в случае, если они приезжают минимум на две недели в составе туристических групп численностью не менее пяти человек.

Российские правительственные структуры готовят изменения в данных требованиях: в частности, планируется сократить тургруппы до трех человек, а срок пребывания расширить до трех недель.

В целом за 2016 г. Россию посетили 1,2 млн жителей Поднебесной. По итогам января-июня 2017 г. турпоток из Китая в РФ вырос на 20%.

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