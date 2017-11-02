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Потребление золота в Китае увеличилось на 15,5%
Новости дня

Потребление золота в Китае увеличилось на 15,5%

02.11.2017 15:00

Пекин, 2 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. объем потребления золота в Китае составил 815,89 т. Это на 15,5% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщила Китайская ассоциация золота.



За девять месяцев текущего года в КНР объем потребления ювелирных изделий из золота составил 503,87 т. Он вырос на 7,44% в годовом сопоставлении.

С начала 2017 г. в Поднебесной выпущено 374,98 т этого ценного металла. Данный показатель снизился на 3,76% относительно уровня первых девяти месяцев прошлого года.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. разведанные запасы золота в Китае достигли 12 100 т. По данному показателю страна вышла на второе место в мире, уступая лишь ЮАР. По итогам прошлого года, общий объем сделок на рынке золота в КНР достиг 70 000 т. Как ожидается, к 2021 г данный показатель превысит 100 000 т.

В 2016 г. объем производства золота в Китае составил 453,47 т. Это на 0,76% больше, чем за 2015 г. На протяжении последних десяти лет КНР остается мировым лидером по добыче золота. Поднебесная четыре года подряд сохраняет мировое лидерство по переработке и объему потребления золота. В прошлом году в стране объем потребления золота достиг 975,38 т.

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