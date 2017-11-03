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В Поднебесной увеличилось энергопотребление
Новости дня

В Поднебесной увеличилось энергопотребление

03.11.2017 08:00

Пекин, 3 ноября /ChinaPRO.ru/ – За январь-сентябрь 2017 г. объем потребления природного газа в энергетике Китая достиг 171 млрд куб. м. Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.



За девять месяцев текущего года в структуре энергопотребления Поднебесной доля природного газа составила 6,9% с приростом на 0,5% относительно уровня конца декабря прошлого года, а неископаемых видов энергоносителей – 14,3% с увеличением на 1%.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года объем потребления электроэнергии в среднем на одного жителя Китая вырастет до 5 000 кВт-ч. Такие ориентиры обозначены в программе развития электроэнергетики страны на 2016-2020 гг. Документ опубликовал Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в Поднебесной составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.

Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.

При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.

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