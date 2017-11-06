Растут поставки фруктов из Китая в Центральную Азию

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06.11.2017 04:00

Пекин, 6 ноября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-сентября 2017 г., через КПП Хоргос на китайско-казахстанской границе в Центральную Азию поступило 98 800 т фруктов и овощей из КНР. Это на 49,6% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г., сообщила таможенная служба Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

КПП Хоргос находится в указанном китайском регионе. За девять месяцев текущего года общий объем экспорта фруктов и овощей через КПП Хоргос достиг 945 млн юаней ($143 млн). Он вырос на 70,53% в годовом сопоставлении. На долю фруктов в общем объеме экспорта Синьцзяна приходится 61%.



Яблоки и персики из этого китайского региона поступают в Казахстан, Россию, Киргизстан и Белоруссию.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., объем внешнеторгового оборота Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая достиг 102,8 млрд юаней ($15,6 млрд). Это на 30% больше, чем за январь-сентябрь 2016 г. Данный показатель включает экспорт в объеме 88,85 млрд юаней с приростом на 27,8% в годовом сопоставлении, а также импорт в размере 14 млрд юаней с увеличением на 42,8%.